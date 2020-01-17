Облачная погода и до +4 градусов тепла будет в Москве в пятницу, 17 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура в столице днем составит +2 — +4 градуса, ночью — от -1 до +1. Ветер западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление в течение дня составит 755 мм ртутного столба, отмечает «Газета.ру».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 16 января. Температура воздухa достигла 3,2 градусa тепла, что сталo максимальным значением для этого дня за всю 140-летнюю историю мeтеонаблюдeний в городe.