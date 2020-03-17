Облачная погода преимущественно без осадков ожидает жителей Москвы во вторник, 17 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. В ночь на среду ожидается похолодание до нуля.

По прогнозам синоптиков, будет дуть ветер западного направления 5–10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с.

В области воздух прогреется днем от +1 до +6 градусов. Ночью ожидается до -3.

16 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов.