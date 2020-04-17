В Москве в пятницу, 17 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется от +5 до +7 градусов. В ночь на субботу в столице похолодает, а температура достигнет отметки в -4 градуса. Ожидается северо-западный ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, в связи с чем 17 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет равна 70%.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +4 и +9 градусов. Ночью в регионе столбики термометров опустятся до -4.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, жителей московского региона в воскресенье, 19 апреля, ожидает умеренно-теплый пасхальный день без значительного потепления. Возможен небольшой дождь, а днем потеплеет до +10 градусов. По словам синоптика, в ночь на Пасху температура воздуха опустится до -2 в столице и до -4 в области.