Потепление до 2 градусов выше нуля и местами небольшой снег ожидается в столице в воскресенье, 12 января. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Погода будет облачная. Есть вероятность сохранения гололедицы.

Ветер юго-западный, 5–10 м/c, с порывами до 17 м/c. Давление составит 747 мм ртутного столба.

Ночью температура понизится до -1 градуса.

11 января московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей к осторожности на дорогах 12 января из-за тумана и гололедицы.