Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура продержится в интервале от -1 до 1 градуса выше нуля. Местами сохранится гололедица.
Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 748 мм ртутного столба.
Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 2 градусов ниже нуля и небольшой снег, отмечает «Газета.ру».
9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о приходе «европейской» зимы.