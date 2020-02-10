Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает москвичей в понедельник, 10 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура повысится до +2 градусов. Ветер в этот день будет юго-западным 7-12 м/c с порывами 15-20 м/c.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

К ночи столбик термометра опустится до 2 градусов ниже нуля. Также возможны осадки в виде мокрого снега и гололедица.

9 февраля спасательные службы Москвы предупредили жителей столицы о вероятности сильного ветра и гололеда на улицах столицы утром 10 февраля.