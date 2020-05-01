Переменная облачность и +13 градусов тепла ожидаются в Первомай в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом на юго-востоке Московской области синоптики обещают небольшой дождь. Ветер в пятницу будет восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — 748 мм ртутного столба.

К ночи температура воздуха понизится до +2 градусов, а осадки прекратятся.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале мая температура в европейской части России будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. По его словам, это станет следствием теплых воздушных масс, поступающих из Средиземноморья.