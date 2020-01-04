В Москве и Подмосковье в воскресенье, 5 января, ожидается переменная облачная погода без осадков и с дневной температурой -1…+1℃. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Вечером в столице температура опустится до -4. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер западный, 3–8 м/с. В Подмосковье столбики термометров покажут -2…+3℃.

Ранее 4 января сообщалось, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие 10 дней.

3 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ушедший 2019 год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.