Воздух в Москве в первый день весны прогреется до 3–5 градусов выше ноля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом в воскресенье, 1 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Ночью в столице столбики термометров покажут до плюс 4 градусов, местами возможна гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, с небольшими осадками. Местами будет наблюдаться гололедица.

В связи с гололедицей в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весна в Москве может начаться с потепления до 8–13 градусов.