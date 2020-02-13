В марте на всей территории европейской России ожидается температура воздуха в пределах климатической нормы. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Москве в первый весенний месяц по ночам возможны заморозки до минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6. Специалист отметила, что предстоящий март может повторить и сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки, пишет «Российская газета».

По ее словам, немного теплее может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы будет на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.

На северо-западе могут быть морозы до минус 15 градусов. В Коми воздух по ночам в первый весенний месяц может остывать и до минус 20. На севере Центрального округа температура может по ночам составлять минус 9 градусов.

Март также может оказаться самым сухим месяц в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. Ожидается, что в Москве выпадет не более 34 мм осадков. Больше нормы осадков могут выпасть в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края, на севере Камчатки.