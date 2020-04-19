Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в Москве и области в пасхальное воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет пасмурно, температура воздуха будет колебаться в пределах +5 и +7 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет равна 70%. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до –1.

В Подмосковье погода будет не сильно отличаться от столичной, а воздух прогреется от +3 до +8 градусов. Ночью в регионе ожидается похолодание, а температура может опуститься до –4.

Геомагнитный фон 19 апреля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. С этого дня атмосферное давление начнет постепенно понижаться до стабильного уровня, содержание кислорода в приземном слое воздуха соответствует норме, передает портал «Метеоновости».

Ранее 18 апреля заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала о потеплении в мае на большей части территории России.