Облачная погода, местами снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в субботу, 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем и ночью в столице температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. Местами ожидается небольшой снег, в том числе мокрый.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Подмосковье столбики термометров днем поднимутся от минус трех до плюс двух градусов. Ночью температура не изменится.

Из-за снега и гололедицы в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ранее 4 января сообщалось, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие десять дней.