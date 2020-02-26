Температура воздуха в Москве в среду, 26 февраля, достигнет +3 градусов, в столице будет облачно, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ночью в столице столбики термометров опустятся до 1 градуса мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов выше ноля, в ночь на 27 февраля температура опустится до 3 градусов мороза.

Южный и юго-западный ветер может достигнуть 15 м/с. С 12:00 до 18:00 среды в Москве из-за сильного ветра будет действовать «желтый» уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений.