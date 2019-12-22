Теплая облачная погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 22 декабря, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Воздух прогреется до 3…5 градусов выше нуля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, давление ниже нормы — 740 мм. рт. ст.

В ночь на понедельник, 23 декабря, температура, скорость и направления ветра останутся в пределах прежних значений. Небо затянет облаками и пройдет небольшой дождь. Давление упадет еще на два пункта — до 738 мм. рт. ст.

Двумя дням ранее москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов тепла. Такая ситуация продержится в Москве на протяжении ближайших 5–7 дней.