Теплая облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 21 декабря, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут отметку в 1-3 градуса тепла, по области местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, давление ниже нормы — 744 мм рт. ст.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, температура воздуха за окном понизится до 0-2 градусов тепла, местами пройдут слабые осадки. Ветер ослабнет до 3-8 м/с, атмосферное давление упадет до 741 мм рт. ст.

Между тем, москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до +6. Такая ситуация продержится в Москве на протяжении ближайших пяти-семи дней.