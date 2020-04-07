Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT 7 апреля о том, какая погода прогнозируется в московском регионе на текущей неделе.

По его словам, во вторник на север Скандинавии выходит обширный атлантический циклон, чьи теплые воздушные массы начнут поступать по его периферии к берегам Москвы-реки.

В среду, 8 апреля, столицу своим краем «заденет облачная спираль циклона», ожидаются переменная облачность, небольшие дожди, потепление до +12 градусов, отмечает телеканал «Звезда». В четверг, 9 апреля, в столицу придет антициклон, но осадков не ожидается. Утром будет прохладно, но дневные температуры превысят норму.

В пятницу, 10 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха в дневные часы составит до +10…+12 градусов. В субботу, 11 апреля, днем пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +6…+8 градусов. В ночь на воскресенье, 12 апреля, вернутся заморозки, столбики термометров покажут +1…+3 градуса. Днем будет антициклональная, преимущественно теплая и сухая погода с температурой +8…+10 градусов, сообщает телеканал «360».

Леус подчеркнул, что в ближайшую неделю в Москве «сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода».

6 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что заморозки до –4 градусов ожидаются в ряде российских регионов. Это касается Волгоградской и Астраханской областей, а также Ставрополья, востока Краснодарского края и Ростовской области.