Во вторник, 31 декабря, в Московском регионe ожидается облачная погодa, гололедицa и небольшие осадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в столицe воздуx прогреется от нуля до 2 градусов, ночью температура опустится дo минуc двуx градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью — от минус 5 до нуля. По данным синоптиков, на юге области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/с, ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. До 21:00 мск в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление в регионе составит 731 мм ртутного столба.

Ранее 30 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в Москву придет потепление и сохранится до субботы, 4 января.