Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается превышение климатической нормы, отклонение от нее составит до 12 градусов.

Согласно многолетним исследованиям, среднемесячная температура в Москве должна в этот период составлять около 9,3 градуса мороза. Однако в ближайшие дни в столице ожидается температура выше нуля. Так, 19 января в столице от +1 до +3 градусов, 21 января — от +3 до +5 градусов, похолодание будет заметно только 23 января, когда температура в Москве может опуститься до -4 градусов.

Средняя температура в Северной столице в данный период должна быть 5,1 градуса мороза. При этом в воскресенье, 19 января, ожидается 4 градуса выше нуля, 21 января — до +5 градусов. Похолодание в Петербург придет только в четверг, 23 января, когда температура опустится до -1 градуса.

18 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. По его словам, жителям города и гостям столицы не стоит бояться «резкого похолодания», так как температура в Москве на следующей неделе всё равно будет выше климатической нормы.

Кроме того, он заявил, что в Москве ожидается понижение атмосферного давления во второй половине вторника (21 января) до 733 мм рт. ст.