«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области из-за порывистого ветра и гололедицы до утра пятницы, 24 января. Об этом 22 января сообщил Гидрометцентр России.

По мнению специалистов, погода является потенциально опасной, порывы ветра местами достигают 12–17 м/с. Период предупреждения о ветре — до 19:00 четверга, 23 января, о гололедице — до 7:00 пятницы, 24 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Накануне 21 января в МЧС предупредили жителей столице о сильном ветре, мокром снеге и гололедице. Предполагалось, что осадки будут идти до 22 января. «Желтый» уровень опасности был введен до 23 января, пишет «Москва 24». Коммунальщики в Москве даже перешли на усиленный режим работы. Под особый контроль были взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.