Сильный ветер, гололедица и мокрый снег ожидаются в Москве. Об этом 21 января сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По прогнозам синоптиков, предупреждение о гололедице и мокром снеге актуально до утра среды, 22 января. Также ожидается усиление ветра до 17 м/с. Ночью и утром 22 января прогнозируется налипание мокрого снега.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость движения на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать свой транспорт вблизи слабоукрепленных конструкций и деревьев, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий коммунальщики в Москве перешли на усиленный режим работы.