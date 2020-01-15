Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре. Об этом 15 января говорится в сообщении Гидрометцентра.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве и области объявлен «желтый» уровень метеоопасности, пишет RT.

Предупреждение из-за ветра в Москве будет действовать до 9:00 17 января, в Подмосковье — до полуночи 16 января. По прогнозам специалистов, скорость ветра будет достигать 17 м/с, пишет агентство городских новостей «Москва».

Синоптики также пообещали, что на текущей неделе в Москве сохранится погода, характерная для европейской зимы. По данным специалистов, существенных осадков не прогнозируется.