Небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/c прогнозируют синоптики в Москве в пятницу, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в столице термометры покажут от 5 до 7 градусов тепла, ночью похолодает до нуля. В Подмосковье днем воздух прогреется до 8 градусов. В ночь на субботу возможны небольшие заморозки до минус 2 градусов.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 731 мм ртутного столба.

Скорость юго-западного и западного ветра днем составит 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью ожидается западный ветер (до 10 м/с), местами с порывами до 17 м/с.

Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 12:00 мск субботы. В Подмосковье режим предупреждения из-за ветра будет действителен до 03:00 мск субботы.

12 марта «Известия» писали, что вследствие аномально теплой погоды в конце февраля — начале марта в Москве и ближнем Подмосковье раньше срока вышли из спячки гадюки и божьи коровки.