В Москве в ближайшие сутки морозы сменятся резким потеплением. Об этом в четверг, 23 января, сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, 23 января днем пройдет небольшой снег, образуется гололедица, температура воздуха может упасть до -5 градусов, порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. В ночь на пятницу, 24 января, ожидается мороз до -7 градусов в Москве и до -10 — в Подмосковье. Днем в столице резко потеплеет до +1…+3 градусов. В столице и области пройдут снег, мокрый снег, дождь.

Как пишет «РИА Новости», высота снежного покрова в городе 23 января достигла 6 см. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, они могут еще вырасти в течение дня. Он уточнил, что рекордное количество снега этой зимой — 7 см — в столичном регионе выпало 12 января, отмечает НСН.

Ранее 23 января сообщалось, что бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за продолжительной теплой погоды.