На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться. Об этом 25 января «РИА Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться», — сказал метеоролог.

Днем ранее и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущий февраль в европейской части России окажется холоднее января. Ожидается до минус 10 градусов.