Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в выходные. Причиной стал сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать в Москве до 15 часов 24 февраля, по области — до 13 часов того же дня.

Порывы ветра будут достигать 17 м/с в субботу, 22 февраля, и 19 м/с в воскресенье, 23 февраля.

19 февраля главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что в последние дни февраля в столице ожидается небольшое понижение температуры. При этом конец месяца будет очень теплым, с аномалией температуры выше +5 градусов.