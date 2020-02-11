Облачная погода, мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидается в Москве 11 февраля. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на среду, 12 февраля, столбик термометра может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, местами с порывами до 18 м/с. Из-за гололеда и мокрого снега 11 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.

В Московской области во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов.

10 февраля синоптики уведомили москвичей об ухудшении погоды. Накануне специалисты центра «Фобос» говорили о том, что будет облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.