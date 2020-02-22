Снег может преимущественно растаять на территории Москвы в течение дня с небольшими исключениями в парках и лесах. Об этом сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал агентству «РИА Новости» в субботу, 21 февраля.

«Снег может полностью растаять за сегодня. Вчера метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает», — пояснил Леус.

Ранее в Гидрометцентре пообещали температуру в российской столице в районе 3-5 градусов 22 февраля. Атмосферное давление, как ожидается, сохранится на уровне 752 мм ртутного столба.