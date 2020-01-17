В эти выходные в европейском регионе России ожидается весенняя погода, которая характерна для начала марта. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

12 января в Гидрометцентре заявили, что теплая зима в России — это влияние глобального потепления. По словам и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура повысилась на 2–2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой.

7 января сообщалось, что на всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия.