Небывало теплая для февраля погода продержится, как минимум, до начала следующей недели. Об этом в среду, 19 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Специалисты объясняют это воздействием обширного и глубокого Североатлантического циклона, который обеспечивает аномальным теплом большую часть территории страны.

«Аномалия температуры воздуха в среднем составляет +8…+12°, на севере Урала и Сибири до +16°», — говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, что повышенный на 4-8 градусов температурный фон сохранится вплоть до грядущих выходных. В некоторых городах возможны новые рекорды максимальных температур. Ожидается облачность и осадки в виде дождя.

В столице 20-22 февраля установится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью может опускаться до нуля.

В Санкт-Петербурге температура варьируется от 0 до 4 градусов в дневные часы, и от -2 до 3 в ночные.

23 февраля в связи с приходом волнового циклона с запада в Центральной России ожидаются осадки, однако температурного фона изменения не коснутся.

19 февраля в полночь, когда столбики термометров поднялись до отметки +4,3 градуса, В Москве был установлен абсолютный температурный рекорд за историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд для 19 февраля был зафиксирован в 1925 году, когда, согласно данным синоптиков, воздух прогрелся до +3,7 градуса.