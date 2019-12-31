В новогоднюю ночь в Москве сохранится снежный покров. Об этом сообщил 31 декабря «РИА Новости» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Он сегодня будет подтаивать, а в ночь у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдет в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега», — сказал синоптик.

По его словам, характер погоды определит теплый сектор атлантического циклона. В столице по этой причине 31 декабря будет пасмурно.

«Небольшие осадки в смешанной фазе, ветер западный, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня 0 – плюс 2. Давление стабильное, но очень низкое: 730 миллиметров ртутного столба», — сказал Тишковец.

В Подмосковье в последний день уходящего года ожидается от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью — от минус 5 до нуля. По данным синоптиков, на юге области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

30 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в Москву придет потепление, которое сохранится до субботы, 4 января.