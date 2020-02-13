На следующей неделе в Центральную Россию придет рекордно теплая погода. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики ожидают приход теплого атмосферного фронта, который откроет путь для атлантического воздуха, благодаря чему даже в ночные часы температура воздуха в Москве не будет опускаться ниже нуля градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 3–5 градусов тепла.

Таким образом во вторник, 18 февраля, может повториться рекорд 1949 года: тогда в этот день метеорологи зафиксировали 4,4 градуса тепла. Синоптики не исключают, что этот рекорд может быть побит. Также рекордное тепло ожидается в Смоленске, Твери, Туле, Калуге, Брянске, Орле и Курске. Кроме того, ожидается, что осадки будут выпадать уже в виде дождя, из-за чего на улицах будет таять снег.

Ранее в этот же день заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в течение первого весеннего месяца на всей территории европейской России прогнозируется температура воздуха в пределах климатической нормы.

По ее словам, в Москве в марте возможны ночные заморозки до минус 5 градусов. Днем столбики термометров в столице будут подниматься до отметки плюс 6 градусов.