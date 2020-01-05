В Рождество, 7 января, температура почти на всей территории России будет заметно выше климатической нормы. Об этом в воскресенье, 5 января, рассказали в Росгидромете.

В европейской части России температура будет выше нормы на 4-8 градусов, за Уралом — на 10-16 градусов, передает ТАСС. В Якутии тепловая аномалия может достичь 20 градусов.

6 января в Москве ожидается температура от -1 до -3 градусов и небольшой снег. На следующий день снег сохранится, температура поднимется до минус 2 — ноля градусов. Местами ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон. Синоптики отметили, что температура превышает нормы практически везде, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.