В воскресенье, 16 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погоду в Москве регулирует теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Он принесет облачность и усиление ветра, местами возможны осадки, передает «РИА Новости».

По области температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4, рассказал Тишковец. Он подчеркнул, что это на шесть градусов выше климатической нормы для середины февраля.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала журналистам, что, несмотря на теплую погоду, говорить о конце зимы еще рано. По ее словам, в столице всё еще возможны морозы.

Март в средних широтах — еще зимний месяц, приводит ее слова ТАСС, поэтому можно говорить об аномально теплой, но зиме. Говорить о приходе весны можно будет, когда это случится по всем показателям — календарным, метеорологическим (устойчивый переход среднесуточной температуры в плюсовые значения), климатическим и астрономическим. По климату всё это должно произойти к 25 марта.

15 февраля климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и больше не вернется, в столичном регионе начался переход к весне.