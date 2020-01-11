Ночь на воскресенье, 12 января, станет одной из самых холодных в столичном регионе с начала января. Об этом сообщили «Метеовести» в субботу, 11 января.

Так, к вечеру субботы столбики термометров опустились ниже нулевой отметки на всей территории области.

«Предстоящая ночь станет одной из самых холодных с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до -4…-6 градусов, а по области — местами до -8…-9 градусов», — приводит сообщение синоптиков «РИА Новости».

При этом на грядущей неделе в Москву может прийти аномальное потепление. Как заявил ранее в этот день и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник, 13 января, температура днем поднимется до +4 градусов и будет держаться нулевой отметки до конца недели. При этом возможны небольшие осадки и гололедица.

Ранее в январе глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой погоды. По словам специалиста, рекордное потепление наблюдается из-за несформировавшейся зоны высокого давления. Как правило, такая зона появляется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией и «держит» теплый воздух, а холод распространяется по всей России.