В Москве в четверг, 23 января, ожидается от –3 до –5 градусов, местами пройдет небольшой снег. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода будет облачной, с прояснениями. Также в городе ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 м/c. Местами его порывы достигнут 17 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке 742 мм ртутного столба, уточняет «Газета.ру».

Ранее, 22 января, в Московском метеобюро пообещали жителям столицы «эпизод настоящей зимы» в конце текущей недели.

К вечеру среды, как и обещали в метеобюро, начался снегопад. Выпадение осадков должно продолжиться 23 января с разной интенсивностью. В ночь на четверг в Москве похолодало до –6 градусов, в Подмосковье — до –9 градусов. Мороз продержится до пятницы, 24 января.

В последний рабочий день недели местами сохранится небольшой снег, но начнет теплеть и температура воздуха приблизится к нулю. Выходные хоть и ожидаются теплыми, но будут снежными, отмечал телеканал «360».