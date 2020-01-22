Метеорологи спрогнозировали «эпизод настоящей зимы» в Москве в конце недели. Об этом 22 января «РИА Новости» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже к вечеру среды, 22 января, начнется снегопад, и осадки продолжатся 23 января с разной интенсивностью, пишет НСН. Ночью в столице температура воздуха снизится до –6 градусов, в области — до –9 градусов. Такой мороз продержится до пятницы, 24 января.

По словам специалиста, 24 января местами сохранится небольшой снег, но температура воздуха начнет повышаться и приблизится к нулю. Вместе с тем в метеобюро усомнились в том, что выпавший снег растает. Выходные хоть и ожидаются теплыми, но будут снежными, отмечает телеканал «360».

Ранее 22 января синоптики продлили предупреждение о гололедице и сильном ветре в Москве до утра пятницы, 24 января.