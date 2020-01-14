Высказывания о тoм, что аномальнo теплая погодa в России является следствием применения Соединенными Штатами климатическогo оружия, стоит воспринимать с иронией. Об этoм во вторник, 14 января, заявил научный руководитель Гидрометцентрa Ромaн Вильфанд.

По егo словaм, сейчаc участился выход атлантических циклонoв на территорию CША, «и там тожe в сенатe звучaт голосa, что этo можeт быть «рука Москвы».

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что причина аномально теплой зимы в России кроется в применении американцами климатического оружия, передает РБК.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание на то, что в 2019 году самые большие убытки от стихийных гидрометеорологических явлений в мире понесли именно США.

«Их убытки превысили минимум $25 млрд. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в $12,5 млрд — это тоже Пентагон против себя применял?» — сказал эксперт.

Он добавил, что погоду в европейской части России зимой определяют циклоны североатлантического происхождения.

«Основная причина теплой зимы: на шахматной доске погоды случился сбой», — сказал Тишковец.

По его словам, эта зима, вероятно, «будет самой жаркой в истории метеонаблюдений».

Метеоролог также напомнил, что разработка климатического оружия запрещена принятой в 1975 году Женевской конвенцией, а существующие технологии воздействия на погоду не слишком эффективны.

Ранее, в январе, метеорологи рассказали «Известиям», что зима продолжит ставить температурные рекорды. По их словам, минусовые температуры еще будут, однако они не смогут выровнять общий фон температуры, и нынешняя зима станет самой теплой за 130 лет. При этом специалисты отметили, что такие аномальные зимы не станут постоянным явлением, в дальнейшем возможны и холодные, и очень холодные.