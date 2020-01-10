Зона высокого давления, или «сибирский максимум», не сформировалась, и поэтому в России наблюдается аномально теплая погода. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«Причина этих явлений (аномальной теплой погоды. ― Ред.) в том, что не сформировался на сегодняшний день и в ближайшие десять дней так и не сформируется классический «сибирский максимум», то есть зоны высокого давления. Обычно он образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух, и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», ― рассказал он агентству.

Варакин добавил, что в этом году антициклон находится на границе Монголии и северо-запада Китая, а также захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья. Поэтому весь холод идет не в Сибирь, а в Канаду и на Аляску, где морозы достигают –30 градусов.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что днем 10 января в Москве температура продержится в интервале от –1 до 1 градуса выше нуля. Местами сохранится гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 748 мм ртутного столба.

Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 2 градусов ниже нуля и небольшой снег.