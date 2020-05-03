Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала весны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Метеовести».

«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +18…+23 градуса. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что столичный регион оказался под влиянием теплого сектора циклона, на периферии которого будут создаваться благоприятные условия для появления грозовых облаков. Местами ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы.

Накануне столичные синоптики спрогнозировали первые весенние грозы. По их мнению, они должны прогреметь в воскресенье, 3 мая.