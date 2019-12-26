В Москве снежный покров может появиться к вечеру понедельника, 30 декабря. Об этом 26 декабря «РИА Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам специалиста, к вечеру 30 декабря ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед и сильный порывистый ветер. Синоптик отметил, что в понедельник с утра ожидается прохладная погода, температура воздуха составит –3…–5 градусов, а днем и ближе к вечеру потеплеет до –2…0 градусов.

Аналогичный прогноз дал и и. о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист пошутил, что, «если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя», отмечает телеканал «360». Вильфанд также отметил вероятность снега в этот день, но подчеркнул, что это будет не тот снег, по которому можно будет кататься на лыжах и санках. Специалист также отметил, что уже во вторник, 31 декабря, снег может растаять из-за потепления, отмечает телеканал «Звезда».

Как напоминает РИАМО, облачная погода с температурой до +3 градусов установится в столичном регионе в четверг, 26 декабря, существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, по области — от –2 до +3 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

25 декабря в столичном метеобюро рассказали о вероятности небольшого снега в Москве в конце недели.