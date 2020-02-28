Весна пришла в центральную Россию на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Москве календарная весна приходит, как правило, с 27 марта, однако «мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной», передает «РИА Новости».

«Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного», — рассказал специалист.

Варакин добавил, что приход весны также уже могут прочувствовать жители Приморского региона.

«Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры», — отметил он.

По словам специалиста, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.

Ранее сообщалось, что в Москве на предстоящей неделе начиная со 2 марта температура воздуха составит до 7 градусов тепла.