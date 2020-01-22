Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а Европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на долгосрочный прогноз температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Евросоюза в среду, 22 января.

Согласно прогностическим картам, которые опубликованы на сайте C3S, в Европейской части России, на второй неделе февраля температура воздуха будет превышать норму до 4 градусов. В конце месяца аномалия уменьшится до 0,5–1 градуса.

В Европе средние температуры до 2 февраля должны быть выше климатической нормы на 4–6 градусов. К 9 февраля отклонение от нормы уменьшится и составит 2–3 градуса. В середине месяца начнет теплеть, и эта тенденция сохранится до 23 февраля. По данным синоптиков, с 10 по 16 февраля будут самые теплые дни. В этот период превышение температуры в отдельных частях Европы может достичь 8 градусов, но на последний неделе месяца аномалия не будет превышать 1,5 градуса.

Микка Рантанен, сотрудник Финского института метеорологии, рассказал «РИА Новости», что новейшие прогнозы показывают, что больших изменений в нынешней погоде не ожидается. «Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится», — заключил он.

В свою очередь Гидрометцентр России сообщил «Известиям» 16 января, что последний месяц зимы будет холоднее января, также возможен снег.

По данным Метеобюро Москвы, январь 2020 года в столице установил абсолютный температурный рекорд. За первые 20 дней этого года температура воздуха в городе превысила норму на девять градусов, чего не было ранее, за всю историю метеонаблюдений. В феврале температура воздуха может понизиться, но холодов может не быть. Столичные метеорологи не уверены, что этой зимой установится значимый снежный покров.