Ближайшие два дня в Москве и области ожидается солнечная погода без осадков, но в День защитников Отечества 23 февраля пойдет дождь и снег. Об этом рассказал в четверг, 20 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если 21 и 22 февраля будет солнечно и осадков не прогнозируется, то 23 февраля в столичном регионе пройдут мокрый снег и дождь. «Температура всё-таки высокая. Ночью около 0, днём 2–4 градуса тепла», — сказал он.

24 февраля ожидается небольшое понижение температуры, скорость ветра уменьшится.

Ранее в четверг синоптик рассказал, что первые два месяца нынешней зимы в Москве были одними из самых мрачных в истории метеонаблюдений.

Январь 2020 года в столице стал самым темным с начала XXI века: солнце светило всего 11 часов за месяц при норме в 33 часа. До этого самым сумрачным считался январь 2004 года с 13 часами солнечного света.