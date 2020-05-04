Гидрометцентр сделал предварительный прогноз погоды на 9 мая для Европейской России. Об этом в понедельник, 4 мая сообщает «РИА Новости».

В субботу, в день 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в центре Европейской части страны, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, от +16 до +18 градусов.

При этом подчеркивается, что данный прогноз носит «прикидочный характер».

Ранее, говоря о погоде на наступившей неделе, Вильфанд отмечал, что в Европейской части России температуры будут на пять градусов выше нормы.