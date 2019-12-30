Туристам, которые планируют провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах, в частности, в Кемеровской области и на Камчатке, нужно быть внимательными из-за лавинной опасности. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве в понедельник, 30 декабря, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что на территории к востоку от Поволжья снега много, а вот в горных регионах ситуация разная: на горнолыжных курортах Кемеровской области снега много и там вполне можно проводить зимние каникулы, на Камчатке и в горах Азиатской части также много снега.

«Но нужно быть предельно внимательным, поскольку сейчас так сложилось, что во всех пунктах, которые я перечислил, велика лавинная опасность», — цитирует ТАСС слова Вильфанда.

В связи с опасностью схода лавин метеоролог рекомендовал гражданам внимательно прислушиваться к рекомендациям, которые дают территориальные отделения Росгидромета и МЧС.

26 декабря на Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности в нескольких районах края вплоть до 29 декабря. Руководителям организаций, чья деятельность осуществляется в горах, посоветовали принять меры лавинной безопасности, а любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам — быть внимательными и по возможности воздержаться от походов в горы.

23 декабря стало известно, что в поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа ищут сноубордиста, который пропал в результате схода самой крупной за последние 35 лет лавины.