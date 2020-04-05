На следующей неделе в Московской области потеплеет до +18 градусов. Об этом заявил в воскресенье, 5 апреля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника начнется постепенное потепление. В четверг уже мы будем находиться в центре антициклона, поэтому амплитуда температур будет очень большой: ночью около нулевой отметки, а днем — около 15 градусов», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Вильфанда.

Синоптик подчеркнул, что в четверг климатическая норма может быть уже превышена на пять градусов.

Кроме того, Вильфанд добавил, что потепление до +18 градусов ожидается на юге Московской области.

Несколько дней назад Вильфанд заявил, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России.

Вместе с тем специалисты Росгидромета отметили, что ночи в предстоящем месяце будут морозными.