Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что тепло в Москве сохранится до 18 января. Об этом она рассказала «РИА Новости» в пятницу, 17 января.

«Что касается последующих дней, то в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений <…> Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно», — сказала Позднякова.

Она отметила, что 17 января в Москве был побит температурный рекорд. В 13:00 воздух прогрелся до +4,3. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1925 году — +4,2.

Вместе с тем, Позднякова уточнила, что с 19 января температура будет постепенно снижаться, придет мороз и пойдет снег.

10 января синоптики объяснили причины аномальной теплой погоды. Всё дело, по их словам, в несформировавшейся зоне высокого давления.

12 января в Гидрометцентре заявили, что теплая зима в России — это влияние глобального потепления. По словам и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда температура повысилась на 2–2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой.

7 января сообщалось, что на всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия.