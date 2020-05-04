В Москве на День Победы ожидается до +16 градусов и кратковременные дожди. Об этом в понедельник, 4 мая, заявила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Девятого числа при облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь, ночь станет еще более холодной, по региону от +2 до +7, и дневная температура за счет того, что днем будет появляться солнышко, будет около 16 градусов в Москве», ― рассказала она агентству.

Ранее в этот день стало известно о том, что в небе над Москвой началась репетиция авиационного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в тренировочных полетах участвует более 70 боевых самолетов и вертолетов.

16 апреля президент России Владимир Путин решил перенести празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. Он отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в стране риски проведения такого мероприятия очень высоки, а здоровье людей в приоритете.

28 апреля Путин объявил о проведении авиапарада и салюта 9 мая. Он заверил, что парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка пройдут тогда, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.