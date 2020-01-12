Высота снежного покрова в Москве увеличилась до 7 см, что стало самым высоким показателем за нынешнюю зиму. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 12 января.

«В Москве у нас снежный покров повысился до 7 см. Это неплохо, но по норме у нас должно было быть 20–25 см. Но всё же это самый высокий снежный покров за эту зиму», — сказал метеоролог.

Ночь с субботы на воскресенье в столице стала также самой холодной этой зимой. На базовой метеостанции ВДНХ под утро было зафиксировано –6 градусов, сообщается на сайте «Фобоса». В Подмосковье местами ударили 12-градусные морозы. «Однако даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января», — отметила пресс-служба синоптиков.

По данным Гидрометцентра, 12 января в Москве потеплеет до +2 градусов, местами пройдет небольшой снег и есть вероятность сохранения гололедицы. Ночью температура понизится до –1 градуса.