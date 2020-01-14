Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждет жителей столицы 14 января.

Так, в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков и гололедица. Столбики термометров покажут до +2 градусов тепла.

«Сегодня столичный регион будет находиться на северной периферии гребня антициклона. Погода преимущественно облачная, обойдется без осадков. Температура в Москве от нуля до +2, по области от -2 до +3 градусов, местами гололедица», — приводит его слова «РИА Новости».

Атмосферное давление к вечеру достигнет отметки в 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Ветер — западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%, отмечает «Газета.ру».

Ранее во вторник сообщалось, что в России ожидаются новые температурные рекорды. По прогнозам синоптиков, ближайший будет уже в четверг, 16 января, — в этот день столбики термометров в центральной части страны могут подняться до плюс пяти градусов.